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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبور أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

معبر كرم أبوسالم
معبر كرم أبوسالم
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أكد موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، على عبور أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة- وفق نبأ عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية. 

واصلت مصر، صباح اليوم، إرسال دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في إطار جهودها المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وغادرت شاحنات مساعدات، ضمن قافلة "تحيا مصر"، بوابة المعبر متجهة إلى الجانب الفلسطيني، محملة بمواد غذائية وإغاثية متنوعة، تأكيدًا على التضامن المصري مع سكان القطاع في ظل الأزمة الإنسانية الحالية.

وأوضح مصدر مسؤول في معبر رفح، أن دخول الشاحنات يتم وفق إجراءات تنظيمية تشمل تسجيل المساعدات ووضع باركود عليها، تمهيدًا لنقلها إلى الداخل الفلسطيني.

وأضاف، أن المساعدات تُنقل تباعًا إلى المنطقة اللوجستية في رفح، حيث تُفرز وتُوزع بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها بسرعة إلى مستحقيها.

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