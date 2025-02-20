موجة من الطقس البارد تسود محافظة دمياط

تشهد محافظة دمياط اليوم الخميس، موجة من الطقس البارد حيث جاءت توقعات الطقس بنشاط الرياح خلال اليوم الخميس مع اضطراب فى حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج تزامنا مع طقس شتوي وبارد في دمياط ضمن السواحل الشمالية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بنحو 17 درجة وتصل الصغرى إلى 11 درجة بجانب التوقعات بفرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية.

كما رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى حالة الطوارئ لمواجهة اية تداعيات بسبب اضطراب الطقس ونوبات الهواء الشديدة، حيث تشهد محافظة دمياط نوبات من الهواء الشديد في مدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ليلًا، يصبح الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، مما يستدعي ارتداء ملابس دافئة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر حيث تشهد موجات الطقس أحوالًا جوية متباينة تتطلب من المواطنين والمقيمين اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين البرودة الشديدة في بعض المناطق والدفء في مناطق أخرى، مما يعكس التنوع الجغرافي والمناخي في البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية، ولذلك تحذر الهيئة السائقين من القيادة بحذر.

كما أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة مساءً على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مع احتمالية أن تكون الأمطار متقطعة.

