أحمد الأغا: تسليم جثامين الإسرائيليين في بني سهيلة صفعة لنتنياهو وفشل استخباراتي للاحتلال

أكد الكاتب الصحفي أحمد الأغا، أن تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين في بني سهيلة بخان يونس يشكل صفعة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودليلاً على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.

وأوضح الأغا، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن موقع التسليم شهد عمليات عسكرية متكررة من قبل قوات الاحتلال، التي قامت بنبش القبور وتجريف المنطقة بحثًا عن الأسرى الأموات، لكنها فشلت في العثور على أي دليل واضح.

وأشار إلى أن هذا الحدث يمثل رسالة قوية من الفصائل الفلسطينية، تؤكد الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي، إذ يتم تسليم الجثامين في نفس المكان الذي شهد عمليات عبث إسرائيلية دون جدوى.

كما شدد على أن رفع العلم الفلسطيني عاليًا في موقع التسليم يبعث برسالة واضحة بأن فلسطين ستبقى ثابتة في نضالها، وأن هذا العلم هو الوحيد الذي يمثل الأرض وشعبها، الذي يواصل تقديم التضحيات من أجل التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.