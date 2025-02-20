الصناعات الهندسية تبحث مع سفيرة مقدونيا سبل دعم التعاون المشترك

قامت سفارة مقدونيا الشمالية ممثلة في السفيرة إلما التور وك سفيرة مقدونيا بالقاهرة بمنح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية لقب سفير نوايا حسنة لعام 2025 وكذلك المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة وأحد رواد صناعة الأجهزة المنزلية في مصر لقب سفير النوايا الحسنة.

يأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مقدونيا الشمالية ومصر بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين وفي إطار الاحتفال بمرور 34 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن جانبه وجه محمد المهندس التحية لسفارة مقدونيا الشمالية على منحه لقب سفير النوايا الحسنة وكذلك منح المهندس حسن مبروك، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر ومقدونيا ووجود فرص كبيرة للتعاون الصناعي وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية خاصة الأجهزة المنزلية.

وأضاف المهندس، أنه بحث مع سفيرة مقدونيا الشمالية أوجه التعاون المشترك ومدى إمكانية أن تكون دولة مقدونيا الشمالية مركز للمنتجات المصرية لتنفذ من خلالها إلى الدول المجاورة لها أيضا.

وأكد محمد المهندس أنه تم الاتفاق على قيام سفيرة مقدونيا بالقاهرة بزيارة عدد من مصانع الأجهزة المنزلية والتعرف على مدى إنتاجيتها تمهيدًا لدعوة عدد من المستثمرين من مقدونيا لزيارة مصر وبحث أوجه التعاون المشترك وفتح أسواق تصديرية لهذه المنتجات خارجيا.