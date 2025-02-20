انطلاق فعاليات الموسم الثالث من "إنت النجم" لاكتشاف المواهب الطلابية بجامعة حلون

انطلقت فعاليات الموسم الثالث من مسابقة "إنت النجم"، بجامعة حلوان التي تعد أكبر وأضخم حدث لاكتشاف المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية، تأتي هذه المسابقة استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من طلاب الجامعة على المشاركة والتنافس في أجواء من الحماس والإبداع.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وشهدت المرحلة الأولى من المسابقة تنافسًا قويًا بين الطلاب في مختلف المجالات، حيث أشرف على تحكيمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس، لضمان التقييم العادل للمتسابقين، كما تضمنت المسابقة منافسات في المعلومات العامة، بمشاركة فرق من 14 كلية، وتأهلت منها فرق تمثل كليات الهندسة بالمطرية، والآداب، والطب، بعد أداء مميز استعرض قدراتهم المعرفية والثقافية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن هذه المسابقة أصبحت منصة حقيقية لاكتشاف وصقل المواهب الطلابية، حيث قال: "تحرص جامعة حلوان على توفير بيئة داعمة للإبداع، انطلاقًا من دورها في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة، إن إنت النجم ليس مجرد مسابقة، بل هو فرصة للطلاب لإبراز مواهبهم وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات".

وتقام المسابقة تحت إشراف اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أحمد يحيى، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.