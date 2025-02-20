جامعة قناة السويس تعزز قيم المسؤولية المجتمعية لطلاب المدارس في ندوة تثقيفية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى جاهدة لتعزيز دورها المجتمعي من خلال نشر الوعي وتقديم المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعٍ بمسؤولياته تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أن ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب"، والتي استهدفت 28 طالبًا من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين.

وأكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الجامعة لترسيخ القيم المجتمعية لدى النشء، مشيرةً إلى أن تعزيز وعي الطلاب بمسؤولياتهم المجتمعية ينعكس إيجابيًا على سلوكهم ومشاركتهم الفعالة في خدمة المجتمع.

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقدمتها الدكتورة نشوى سعد بسطوسي، الأستاذ بكلية التربية، حيث تناولت عدة محاور، من بينها مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأنواعها، والمعوقات التي قد تعترضها، إضافةً إلى السبل الفعالة لتنميتها لدى الطلاب.

وفي ختام الفعالية، أشرفت على تنظيم الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت حرص الجامعة على استمرار مثل هذه الأنشطة التوعوية التي تسهم في تنمية إدراك الطلاب لدورهم الفاعل في المجتمع وتعزيز انتمائهم الوطني.