المستشارة أمل عمار تستقبل وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، بحضور الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس، وكارول زيادة عضو بإدارة العلاقات الدولية، وذلك للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية ولبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة منى الخليلى، وقدمت لها التهنئة بمناسبة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وعبرت عن أمنياتها أن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والسلام.

وأشادت رئيسة المجلس بصمود المرأة الفلسطينية العظيمة أمام استشهاد أبنائها دفاعاً عن أرض الوطن، وهو ما شهدته خلال زيارتها معبر رفح منذ أيام، ضمن وفد وزاري عربي رفيع المستوى لمتابعة الجهود الطبية والإنسانية المقدمة لدعم الفلسطينيين.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أهمية تضافر الجهود العربية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مشددة على أن سيدات مصر تؤازرني سيدات فلسطين الصامدات، معربة عن أمنيتها أن تنعم المنطقة بالسلام.

فيما أشادت الوزيرة منى الخليلي بدور جمهورية مصر العربية فى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر لديها موقف مشرف فهي قلب العروبة النابض، ونددت بالانتهاكات التى تعرضت لها المرأة الفلسطينية، كما استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة فى كل المجالات ومنها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتقليل الفجوات التي تعوق تقدم المرأة.

وعلى هامش الزيارة اطلعت الوزيرة منى الخليلي منتجات "المصرية" بالمجلس، وأعربت عن إعجابها بمنتجات السيدات المصريات من الحرف اليدوية المتميزة من مختلف المحافظات.