ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين بمحطة وقود غير مرخصة بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط برئاسة مجدى عبد الكريم، بعمل حملة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود بمركز الزرقا فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز ومستودعات الغاز وإحكام الرقابة على المنظومة التموينية للتأكد من وصول السلع للمواطنين بالأسعار المحددة وجودة عالية.

حيث أسفرت عن ضبط عبوات سمن مجهولة المصدر، وكذلك كميات كبيرة من السولار والبنزين بمحطة وقود غير مرخصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وخلال المرور أيضًا تم التفتيش على سيارة محملة بالمواد الغذائية، وتم التأكد من صلاحية السلع ومراجعة الفواتير الخاصة بها.

وأعلنت مديرية الصحة في دمياط ضبط وإعدام ١١٦٥ كيلو أغذية ومشروبات تالفة في حملات تفتيشية مكثفة بدمياط في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان صحة وسلامة المواطنين، وتحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية.

نفذت فرق إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية شملت مدينة دمياط الجديدة والعنانية، حيث شملت الحملات المرور على ٦٣ منشأة غذائية، حيث تبين أن ٥٠ منشأة تدار بدون ترخيص و٣ منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها إداريًا، كما تم تحرير ١٠٠ محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة وإعدام ٨١٥ كيلو من الأغذية والمشروبات والزيوت التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ٣٥٠ كيلو قشطة مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم سحب ١١ عينة للفحص بالمعمل المختص للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وتؤكد مديرية الصحة بدمياط استمرار جهودها لتكثيف الحملات التفتيشية وضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.