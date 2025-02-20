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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الإسرائيلي يأسف لعدم استعادة المحتجزين الإسرائيليين أحياء

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
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أعرب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، عن أسفه حيال الفشل في إعادة المحتجزين الإسرائيليين أحياء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حرصت فرق الصليب الأحمر، على وضع سواتر بيضاء خلال عملية تسلم جثامين المحتجزين الأربعة الإسرائيليين، كما تم وضع أقمشة بيضاء فوق التوابيت، في إجراء متفق عليه مع عناصر المقاومة الفلسطينية.
وكان قد تسلم الصليب الأحمر جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة، بخان يونس بقطاع غزة.

وكشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أن جيش الاحتلال أعلن نقل توابيت المحتجزين القتـلى من الصليب الأحمر إلى جيش الاحتلال.
وكان قد أعلن جيش الاحتلال، أن الصليب الأحمر تسلم جثامين 4 محتجزين وفي طريقهم لقواته داخل القطاع. 

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