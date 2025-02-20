السعودية تصدر تعليمات جديدة بخصوص صلوات التراويح في المساجد خلال شهر رمضان

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن ضوابط جديدة بشأن صلوات التراويح في مساجد المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

صلاة التراويح في السعودية



وبحسب البيان الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، فقد صدرت تعليمات خاصة بشهر رمضان الكريم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتشمل التعليمات الجديدة بخصوص صلوات التراويح منع استخدام الكاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، بما في ذلك صلوات التراويح، ومنع نقل أو بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، على أهمية التزام الأئمة والخطباء بتعليمات الوزارة، وتوجيه المصلين بالالتزام بالآداب الشرعية داخل المساجد.

وأوضحت أن هذه الإجراءات هدفها حفظ قدسية المساجد وأجواء العبادة، وضمان عدم التشويش على المصلين.