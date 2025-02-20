ads
الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التموين: معرض أهلًا رمضان يوفر تخفيضات تصل إلى 30% على السلع

معرض أهلا رمضان
معرض "أهلا رمضان"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ناصر ثابت، مدير إدارة تموين القاهرة، إن معرض "أهلا رمضان" يضم 140 جناحًا من السلع المعروضة بأعلى جودة وأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 30%.

وأضاف ثابت في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن معرض "أهلا رمضان" يوفر السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت مصري، مثل السكر، الزيوت، الألبان ومنتجاتها والمكرونة والفول والعدس والأرز.

وتابع، "بالإضافة إلى الجزارة والمنظفات والعطارة، بأعلى جودة وسعر تنافسي"، مشيرًا إلى أن التخفيضات في معارض أهلا رمضان، تبدأ من 30% وتصل إلى 50% في بعض السلع مثل المنظفات وغيرها.

وأردف، "السكر يُباع بـ29.5 إلى 30 جنيهًا، والزيت بـ51 جنيهًا، وكيلو اللحمة بـ265 جنيهًا".

معرض أهلا رمضان السلع الأساسية اسعار مخفضة