التموين: معرض أهلًا رمضان يوفر تخفيضات تصل إلى 30% على السلع

قال ناصر ثابت، مدير إدارة تموين القاهرة، إن معرض "أهلا رمضان" يضم 140 جناحًا من السلع المعروضة بأعلى جودة وأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 30%.

وأضاف ثابت في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن معرض "أهلا رمضان" يوفر السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت مصري، مثل السكر، الزيوت، الألبان ومنتجاتها والمكرونة والفول والعدس والأرز.

وتابع، "بالإضافة إلى الجزارة والمنظفات والعطارة، بأعلى جودة وسعر تنافسي"، مشيرًا إلى أن التخفيضات في معارض أهلا رمضان، تبدأ من 30% وتصل إلى 50% في بعض السلع مثل المنظفات وغيرها.

وأردف، "السكر يُباع بـ29.5 إلى 30 جنيهًا، والزيت بـ51 جنيهًا، وكيلو اللحمة بـ265 جنيهًا".