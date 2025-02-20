الكرة النسائية.. زد يعلن ضم اللاعبة ندى خالد قادمة من الأهلي

أعلن فريق الكرة النسائية لنادي زد، ضم اللاعبة ندى خالد لاعبة المنتخب السابقة، قادمة من النادي الأهلي، وذلك في إطار تدعيم الفريق الأول للكرة، ضمن انتقالات المريكاتو الشتوي.

وكان قد نجح فريق الكرة النسائية لنادي زد، في ضم اللاعبة المحترفة جايدا المستكاوي قادمة من نادي الجونة، وذلك في إطار تدعيم فريق الكرة النسائية الأول بالنادي، كما أعلن نادي زد عن ضم اللاعبة چوي عماد قادمة وادي دجلة .

وكانت قد أسفرت قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الأول الكرة النسائية لموسم 2024-2025 التى أجريت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، عن مواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، توت × المقاولون العرب)، فى الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

وأسفرت القرعة للمرحلة الثانية للمتنافسين على البقاء وتحديد المراكز من الـ11 وحتى الأخير عن مواجهة بالم هيلز والطيران بينما يلعب إنبى مع الجونة فيما يواجه اتحاد بسيون فريق الاتحاد السكندرى، أما المصرى فيحصل على راحة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول الذى ينطلق يوم السبت المقبل وتقام جميع المباريات فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس سبعة أندية على البقاء من الهبوط بعد انسحاب ديلفى ومركز شباب الأميرية.