أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2025

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميًا على وقع حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4734 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3557 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 33200 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الأونصة عالميا 2935 دولارًا.

وقد تراجعت أسعار الذهب الأربعاء مع صعود الدولار بعد أن بلغت أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة، وذلك وسط توتر ينتاب المستثمرين بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2928.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2946.85 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2936.10 دولار عند التسوية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.1%، مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.