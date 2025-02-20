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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، 20 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 30,939.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 8,624.66 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.44%، ليغلق عند مستوى 11,877.31 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 3,215.42 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 6,882.07 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 13,600.18 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.25% ليغلق عند 38,411.16 نقطة.

البورصة بداية تعاملات الخميس اسهم شركات