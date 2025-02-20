قبل قرار الفائدة.. سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

استقر سعر الدولار في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025، مسجلا 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري،قبل ساعات من إعلان قرار الفائدة.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، أبو ظبي التجاري، مصر، القاهرة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، سايب، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، البركة، فيصل الإسلامي، العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في بنكي نكست وقناة السويس.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع في بنوك “الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، HSBC، ثم 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع في بنك الزراعي المصري”.

كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للببيع في بنوك "التنمية الصناعية، التعمير والإسكان"، ثم 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي والأهلي المصري، و50.68 جنيه للشراء و 50.78 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB".

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.72 جنيه للشراء و50.82 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي.