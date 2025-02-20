إثيوبيا: حرائق الغابات تشتعل منذ أسبوع في أوروميا.. والسلطات عاجزة عن المواجهة

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن حرائق الغابات لا زالت مشتعلة منذ أكثر من أسبوع في أحد مناطق ولاية أوروميا في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة الإثيوبية عن مواجهتها.

حرائق الغابات في إثيوبيا

وقالت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية إن الحرائق بدأت منذ أكثر من أسبوع في جبل جالاما، الواقع بين منطقتي بوكوجي وشيركا في منطقة أرسي، بمنطقة أوروميا، ولازال خارج نطاق السيطرة.

وقال أحد السكان بالقرب من المنطقة لصحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية إن "الغابة تحترق منذ أسبوع وتستمر في الاحتراق"، مضيفًا أن الجهود المحلية لاحتواء الحريق أعاقتها "التضاريس الصعبة".

وأشار إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال من السلطات، محذرًا من أنه إذا استمرت الحرائق، "فإنها قد تدمر العديد من الموارد".

وقال هيرفا دابا، نائب مدير منطقة أرسي، لوسائل الإعلام الرسمية إن الحريق استمر لمدة أسبوع والمحاولات التي قادها المجتمع لإخماده "لم تكن ناجحة كما كان متوقعًا" بسبب التغطية الواسعة للغابة.

الحياة البرية في إثيوبيا



وحذر من أن الحريق يهدد الحياة البرية، بما في ذلك "الفهود والقرود"، وقد يتسبب في "أضرار جسيمة" إذا استمر في الانتشار.

وأضاف أنه تم إبلاغ السلطات المعنية على مستوى إقليم أوروميا، وأن المناقشات جارية مع كبار المسؤولين بشأن التدابير اللازمة لاحتواء الحريق.

