نقل توابيت المحتجزين القتلى من الصليب الأحمر إلى جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأنه تم نقل توابيت المحتجزين القتلى من الصليب الأحمر الى جيش الاحتلال.

غادرت سيارات الصليب الأحمر مدينة خان يونس بعد استكمال عملية تسلُّم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين من حركة حماس، متجهة نحو مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المحتجزون قد لقوا مصرعهم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتم تسليم جثامينهم في إطار صفقة تبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت حركة حماس أنه سيتم تسليم جثامين عائلة بيباس، بالإضافة إلى جثمان عوديد ليفشتس، اليوم الخميس، مؤكدة أنهم كانوا على قيد الحياة قبل أن يتم استهداف أماكن احتجازهم بغارات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلته "القاهرة الإخبارية".

بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا من اندلاع الحرب المدمرة، وينص الاتفاق على تبادل المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تمتد لـ42 يومًا، على الإفراج عن 33 محتجزًا في غزة مقابل 1900 أسير فلسطيني. وحتى الآن، تم إطلاق سراح 19 محتجزًا إسرائيليًا و11,034 أسيرًا فلسطينيًا على مدار ست دفعات.