ads
الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقل توابيت المحتجزين القتلى من الصليب الأحمر إلى جيش الاحتلال

أثناء تسليم جثامين
أثناء تسليم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأنه تم نقل توابيت المحتجزين القتلى من الصليب الأحمر الى جيش الاحتلال.

غادرت سيارات الصليب الأحمر مدينة خان يونس بعد استكمال عملية تسلُّم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين من حركة حماس، متجهة نحو مناطق سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المحتجزون قد لقوا مصرعهم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتم تسليم جثامينهم في إطار صفقة تبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت حركة حماس أنه سيتم تسليم جثامين عائلة بيباس، بالإضافة إلى جثمان عوديد ليفشتس، اليوم الخميس، مؤكدة أنهم كانوا على قيد الحياة قبل أن يتم استهداف أماكن احتجازهم بغارات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلته "القاهرة الإخبارية".

بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا من اندلاع الحرب المدمرة، وينص الاتفاق على تبادل المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تمتد لـ42 يومًا، على الإفراج عن 33 محتجزًا في غزة مقابل 1900 أسير فلسطيني. وحتى الآن، تم إطلاق سراح 19 محتجزًا إسرائيليًا و11,034 أسيرًا فلسطينيًا على مدار ست دفعات.

توابيت المحتجزين الصليب الاحمر جيش الاحتلال جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين حماس