جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تسلم جثامين 4 رهائن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسلمه 4 جثث لرهائن من الصليب الأحمر، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وكانت قد سلمت حركة حماس 4 جثث لرهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسبما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ومن المقرر إجراء جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراسم عسكرية قصيرة عند استلام الجثث، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إقامة المراسم في غزة بعد استلام الجثث، بحضور حاخام.

وستوضع الجثث في توابيت ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية وتحملها القوات الإسرائيلية إلى مركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن هناك، ستنقل الجثث إلى الطب الشرعي لتحديد هويتها.

وأوضح المسؤولون أن عملية تحديد الهوية قد تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة، اعتمادا على حالة الرفات.

ومن المتوقع أن يقوم المسؤولون بإطلاع عائلات الرهائن على المدة التي سيستغرقها تأكيد هوية أحبائهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيحقق أيضا في أسباب وفاة الرهائن.