ads
الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا شهدت استقبالًا حافلًا من الجالية المصرية| فيديو

استقبال الرئيس السيسي
استقبال الرئيس السيسي في إسبانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ربيع منصور، المحلل السياسي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا، شهدت استقبالًا حافلًا من الجالية المصرية، تأكيدًا على دعمهم لوطنهم وقيادتهم.

وتابع خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هذه الزيارة لها أهمية خاصة في ظل الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتوافق رؤية مصر مع إسبانيا، التي أعلنت اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، مما يعزز التعاون بين البلدين في هذا الملف.

وأضاف ربيع منصور، أن مجالات التعاون تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

واختتم قائلا: الزيارة أبرزت الدور المحوري للمصريين في الخارج، الذين يعكسون صورة إيجابية لمصر عالميًا، حيث لعبوا دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم المالية، خاصة في أوقات الأزمات.

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا الجالية المصرية في إسبانيا