"الشباب والأمن القومي".. ندوة بجامعة حلوان

احتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى "الشباب والأمن القومي"، ونظمها مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان بتعاون مع أسرة الطلاب من أجل مصر المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع وتحت إشراف الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر.

جاء ذلك بحضور النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة سهير عبد السلام وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، شيرين فتحي وأحمد مشعل عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك إيمانًا بأهمية دور الشباب في بناء الوطن وحماية أمنه القومي.

تناولت الندوة مختلف أبعاد الأمن القومي من جوانبه العسكرية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وناقشت سبل تعزيز دور الشباب في الحياة العامة وأهمية مشاركتهم في صنع القرار ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوطن.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تنمية وعي الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني، مشيرًا إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وحائط الصد الأول في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار البلاد وأوضح أن الأمن القومي ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هو مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب الواعي والمثقف والقادر على تحمل المسؤولية.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، عن سعادته باستضافة هذه الندوة المهمة، مشيدًا بالإمكانات الهائلة التي يمتلكها المجمع، والتي تجعله واحدًا من أبرز الصروح الثقافية والفنية في مصر.

وأكد أن المجمع، بما يحتويه من قاعات ومسارح مجهزة بأحدث التقنيات، يعد منارة ثقافية تسهم في إثراء المشهد الفكري والفني، وتوفر بيئة مثالية لتنظيم الفعاليات الكبرى التي تخدم قضايا المجتمع وتعمل على رفع مستوى الوعي لدى الشباب.