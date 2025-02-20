الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور للأقمار الصناعية الآن تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود اليوم الخميس، أجواء معتدلة اليوم على أغلب الأنحاء مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وحذرت الرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من "2.5-4 أمتار".

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الخميس، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 8 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.