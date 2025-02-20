رئيس حدائق العاصمة يوجه بعمل حملة لإزالة الإشغالات بالمدينة

وجه المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بعمل حملة لإزالة الإشغالات التى يتسبب بها بعض أصحاب المحلات للمحافظة على المظهر الحضارى للمدينة.

حيث قامت إدارة التنمية بالاشتراك مع إدارة الامن ولجنة الإزالات بتنفيذ الحملة، وتم التنبيه على المحلات التجارية بإتاحة الرصيف للمشاة وعدم وضع أي إشغالات خارج المحل، وأن يتم وضع صندوق قمامة أمام كل محل للمحافظة على النظافة.

وأكد أنه جارٍ استكمال إجراءات تشغيل تلك المحلات بإدارة التنمية بالجهاز وأن يتم الالتزام بقواعد وضع اللافتات الإعلانية بالصورة الصحيحة، وأن لا يتم عمل أى إجراء إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة لاستخراج التصاريح اللازمة.

وتم التنبيه بأنه سيتم عمل حملات باستمرار لانضباط الشوارع بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضارى لأحياء المدينة.