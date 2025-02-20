جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم جثامين 4 محتجزين وفي طريقهم بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الصليب الأحمر تسلم جثامين 4 محتجزين وفي طريقهم لقواتنا داخل قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

ووقع الصليب الأحمر على وثائق تسلُّم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين، ووصلت سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم الجثامين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

ورصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية" انتشار عناصر من حركة حماس، التي ستتولى تسليم الجثامين للصليب الأحمر، تمهيدًا لنقلها إلى قوات جيش الاحتلال داخل القطاع.

ومن موقع الحدث، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بشير جبر بأن عناصر المقاومة الفلسطينية انتشرت في منطقة بني سهيلة استعدادًا لإتمام عملية التسليم.