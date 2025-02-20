السيطرة على حريق نشب داخل محول كهرباء بقرية النجيلة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالبحيرة، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل محول كهرباء بقرية النجيلة بمركز كوم حمادة وإخماده دون حدوث إصابات بشرية

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة بتلقيه بلاغا من أهالى قرية النجيلة بدائرة المركز بنشوب حريق بمحول كهرباء.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء والحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة نشوب الحريق داخل محول كهرباء خاص بمنطقة مقابر سيدى قنديل بسبب ضغط التيار العالى، وتم إخطار شركة كهرباء توزيع البحيرة وهندسة كهرباء كوم حمادة، وتم فصل التيار الكهربائ عن القرية وجارٍ إصلاح المحول.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.