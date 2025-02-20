جامعة قناة السويس تكرم الطالب أحمد مصطفى سيد لفوزه بذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالب أحمد مصطفى سيد، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، بعد تتويجه بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية، التي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة، خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير، بمشاركة أكثر من 32 دولة.

وحصد الطالب ذهبية القوة الكاملة كلاسيك رو وذهبية البنش بريس كلاسيك رو في ميزان 100 كجم تحت 23 سنة، محققًا إنجازًا رياضيًا عالميًا يُضاف إلى سجل الجامعة.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الطالب وكرّمه تقديرًا لأدائه المتميز ورفع اسم الجامعة في المحافل الرياضية الدولية.

وأشاد "عبد النعيم" بعزيمة الطالب وإصراره على تحقيق التفوق الرياضي بجانب تميزه الأكاديمي.

حضر مراسم التكريم الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، الذي أكد في كلمته أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، لا سيما الرياضة، لدورها في تعزيز روح التحدي والانتماء.

كما أعرب الدكتور أحمد كمال، مستشار النشاط الرياضي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس مستوى الإعداد المتميز لطلاب الجامعة في المنافسات الدولية.