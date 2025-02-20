"رع وSAK" يتأهلان للدوري الممتاز للكرة النسائية

نجح كل من فرق الكرة النسائية لأندية رع وساك "SAK" في التأهل إلى مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بعد تحقيقهم لنتائج رائعة في دوري الدرجة الثانية للسيدات خلال الموسم الجاري 2024 – 2025.

ليحجز كل من الفريقين مقعدين في الموسم الكروي، حيث استطاع فريق SAK تحقيق العلامة الكاملة في دوري الدرجة الثانية، ليأتي بعده فرق رع في ترتيب دوري الكرة النسائية.

في سياق متصل، يجري خلال الفترة الحالية مباريات دوري الكرة النسائية "الهبوط" للتحديد الفريق الهابط، وذلك بمشاركة 7 فرق.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).