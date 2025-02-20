يديعوت أحرونوت تكشف موقف إسرائيل من المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كشفت صحيفة ‏يديعوت أحرونوت العبرية، أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يروج باستمرار لتحقيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأوضحت ‏يديعوت أحرونوت أن دولة الاحتلال تستعد لإرسال فريق تفاوض للدوحة بناء على دعوة ويتكوف.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يعمل بجد على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وتجري في الوقت الحالي جولات للتفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق غزة والتي من المنتظر أن تكون لمدة 42 يوما.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الاتفاق الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على غزة والذي استمر أكثر من 15 شهرا.