تشاهدون اليوم.. مباريات الدوري الأوروبي و3 مواجهات في الدوري السعودي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها الدوري الأوروبي.
مباريات الدوري الأوروبي
بودو/جليمت – النرويج ضد تفينتي أنشخيده – هولندا 7:45 على قناة beIN Sports HD
ستيوا بوخارست – رومانيا ضد باوك سالونيكا – اليونان 7:45 على قناة beIN Sports HD
جالطة سراي – تركيا ضد إي زد آلكمار – هولندا 7:45 على قناة beIN Sports HD
روما – إيطاليا ضد بورتو – البرتغال 7:45 على قناة beIN Sports HD
أندرلخت – بلجيكا ضد فناربخشة – تركيا 10:00 على قناة beIN Sports HD
أياكس أمستردام – هولندا ضد سانت جيلواز – بلجيكا 10:00 على قناة beIN Sports HD
ريال سوسييداد – إسبانيا ضد ميتييلاند – الدانمارك 10:00 على قناة beIN Sports HD
فيكتوريا بلزن – التشيك ضد فرينكفاروزي – المجر 10:00 على قناة beIN Sports HD
دوري المؤتمر الأوروبي
ريال بيتيس – إسبانيا ضد جينت – بلجيكا 7:45 على قناة bein sports Xtra
اولمبيا ليوبليانا – سلوفينيا ضد بوراك بانيا لوكا - البوسنة والهرسك 7:45 على قناة bein sports Xtra
هايدنهايم – ألمانيا ضد كوبنهاجن – الدانمارك 7:45 على قناة bein sports Xtra
بافوس – قبرص ضد اومونيا نيقوسيا – قبرص 7:45 على قناة bein sports Xtra
جاغيلونيا بياليستوك – بولندا ضد باتشكا توبولا – صربيا 10:00 على قناة bein sports Xtra
أبويل نيقوسيا – قبرص ضد سيلجي – سلوفينيا 10:00 على قناة bein sports Xtra
باناثينايكوس – اليونان ضد فيكينغور ريكيافيك – أيسلندا 10:00 على قناة bein sports Xtra
شامروك روفرز – إيرلندا ضد مولده – النرويج 10:00 على قناة bein sports Xtra
الدوري السعودي
الفتح × العروبة5:15 على قناة SSC HD
الفيحاء × الخليج 5:30 على قناة SSC HD
الرياض × الرائد 7:00 على قناة SSC HD
الدوري التونسي
الاتحاد المنستيري × شبيبة العمران 3:00
الصفاقسي × الأفريقي 3:00
الدوري الجزائري
وفاق سطيف × شباب بلوزداد 5:45
بارادو × مولودية الجزائر 9:00
دوري المحترفين المصري
وادي دجلة x سكة حديد مودرن 03:00