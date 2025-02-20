تشاهدون اليوم.. مباريات الدوري الأوروبي و3 مواجهات في الدوري السعودي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها الدوري الأوروبي.

مباريات الدوري الأوروبي

بودو/جليمت – النرويج ضد تفينتي أنشخيده – هولندا 7:45 على قناة beIN Sports HD

ستيوا بوخارست – رومانيا ضد باوك سالونيكا – اليونان 7:45 على قناة beIN Sports HD

جالطة سراي – تركيا ضد إي زد آلكمار – هولندا 7:45 على قناة beIN Sports HD

روما – إيطاليا ضد بورتو – البرتغال 7:45 على قناة beIN Sports HD

أندرلخت – بلجيكا ضد فناربخشة – تركيا 10:00 على قناة beIN Sports HD

أياكس أمستردام – هولندا ضد سانت جيلواز – بلجيكا 10:00 على قناة beIN Sports HD

ريال سوسييداد – إسبانيا ضد ميتييلاند – الدانمارك 10:00 على قناة beIN Sports HD

فيكتوريا بلزن – التشيك ضد فرينكفاروزي – المجر 10:00 على قناة beIN Sports HD

دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس – إسبانيا ضد جينت – بلجيكا 7:45 على قناة bein sports Xtra

اولمبيا ليوبليانا – سلوفينيا ضد بوراك بانيا لوكا - البوسنة والهرسك 7:45 على قناة bein sports Xtra

هايدنهايم – ألمانيا ضد كوبنهاجن – الدانمارك 7:45 على قناة bein sports Xtra

بافوس – قبرص ضد اومونيا نيقوسيا – قبرص 7:45 على قناة bein sports Xtra

جاغيلونيا بياليستوك – بولندا ضد باتشكا توبولا – صربيا 10:00 على قناة bein sports Xtra

أبويل نيقوسيا – قبرص ضد سيلجي – سلوفينيا 10:00 على قناة bein sports Xtra

باناثينايكوس – اليونان ضد فيكينغور ريكيافيك – أيسلندا 10:00 على قناة bein sports Xtra

شامروك روفرز – إيرلندا ضد مولده – النرويج 10:00 على قناة bein sports Xtra

الدوري السعودي

الفتح × العروبة5:15 على قناة SSC HD

الفيحاء × الخليج 5:30 على قناة SSC HD

الرياض × الرائد 7:00 على قناة SSC HD

الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري × شبيبة العمران 3:00

الصفاقسي × الأفريقي 3:00

الدوري الجزائري

وفاق سطيف × شباب بلوزداد 5:45

بارادو × مولودية الجزائر 9:00

دوري المحترفين المصري

وادي دجلة x سكة حديد مودرن 03:00