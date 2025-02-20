اليوم.. طقس معتدل نهارا وأمطار على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 8 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.