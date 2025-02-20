إصابة 16 شخصًا بحادثي تصادم في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثي تصادم بنطاق مركزي إيتاي البارود وغرب النوبارية، أسفر عن إصابة 16 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالكيلو 72 بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ربع نقل مخصصة لنقل العمالة كانوا فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: “آيات عادل ثابت، 33 عامًا، ورشا محمد الشيخ، 40 عامًا، ووفاء إمام الخولى، 37 عامًا، شيماء عبد اللطيف، 34 عامًا، هويدا حسن محمود، 40 عامًا، صالحة شعبان طه، 43 عامًا، فاطمة شعبان طه، 45 عامًا”، جميعهم يقيمون المنوفية، جارٍ تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة ، وتم التحفظ على السيارة مرتكبة الواقعة على ذمة جهات التحقيق.

كما تلقى العقيد حاتم الشمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي أمام قرية كفر مجاهد اتجاه الإسكندرية، مما أدى إلى اصابة 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفيات كفر الزيات، وإيتاي البارود لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.