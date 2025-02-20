الصليب الأحمر يوقع على وثائق تسلم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة

وقَّع الصليب الأحمر، اليوم الخميس، على وثائق تسلم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

ووصل الصليب الأحمر إلى نقطة تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بخان يونس.

بدأت الاستعدادات في قطاع غزة، اليوم الخميس، لتسليم جثامين أربعة إسرائيليين محتجزين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

ورصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية" انتشار عناصر حركة حماس في منطقة بني سهيلة، تمهيدًا لتسليم الجثامين إلى الصليب الأحمر، الذي سيتولى نقلها إلى قوات الاحتلال داخل القطاع.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بشير جبر، بأن عناصر المقاومة الفلسطينية انتشروا في المنطقة، التي تقع بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948، حيث سيتم التسليم وسط المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي، والذي أدى إلى مقتل المحتجزين.

وأشار "جبر" إلى أن المنصة التي أقامتها المقاومة تحمل رسالة واضحة، مفادها أن أي عودة إسرائيلية إلى الحرب ستعني استعادة المحتجزين الإسرائيليين في توابيت، خاصة وأن مقتلهم جاء نتيجة القصف الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، في بيان رسمي، استعداده لاستلام جثامين المحتجزين خلال الساعات المقبلة.