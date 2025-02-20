في عيد ميلاده الـ42|عماد متعب.. جلاد الحراس وملك أهداف الـ+90

يحتفل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ42 حيث ولد اللاعب الملقب بـ"القناص" في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية يوم 20 فبراير عام 1983.

أصبح عماد متعب واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها، فمَن منا ينسى أهدافه العالمية التي كانت وما زالت “ماركة مسجلة” محليا وقاريا، الذي طالما أسعد جمهور القلعة الحمراء فكان معشوقها الأول وبطل لحكايات وبطولات في تاريخ نادي القرن، كما أنه كان واحدا من نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية بالتتويج بالثلاثية التاريخية لبطولة إفريقيا مع المعلم حسن شحاتة.

بداية عماد متعب

كانت بداية عماد متعب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وهو في العاشرة من عمره عام 1993 وتدرج في جميع مراحل السنية بالقلعة الحمراء حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2003 بعد التألق مع شباب الشياطين الحمر ليبدأ الخطوة الأولى في مشوار تاريخي مليء بالبطولات والإنجازات.

حجز عماد متعب مركزًا أساسيًا في تشكيل الأهلي لأكثر من 15 عامًا، كان فيها جلادًا لحراس المنافسين وملك الدقائق الأخيرة بأهدافه التي اشتهر بها "بلس 90" والتي حسمت بطولات كثيرة للأهلي على الصعيد المحلي والإفريقي.

28 بطولة بالقميص الأحمر في تاريخ "متعب"

توج عماد متعب بـ28 بطولة مع الأهلي منها 10 ألقاب للدوري الممتاز و3 ألقاب كأس مصر و6 بطولات لكأس السوبر المحلي و4 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا و4 للسوبر الإفريقي ولقب لكأس الكونفدرالية الإفريقية وبرونزية كأس العالم للأندية خلال 4 مشاركات مع الفريق في مونديال الأندية وشارك فى 9 مباريات سجل خلالها هدفين.

وخلال مشواره مع الفريق الأول بالأهلي الذي استمر لمدة 14 عاما خاض عماد متعب 303 مباراة سجل خلالها 121 هدفا وصنع 31 وحقق لقب هداف الدوري الممتاز مرة واحدة موسم 2004 – 2005 برصيد 15 هدفًا، في أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكون أصغر لاعب يحصل على لقب الهداف في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.

"القناص" مع منتخب مصر

يعتبر عماد متعب واحدا من أهم مهاجمي منتخب مصر على مر التاريخ منذ انضمامه للمرة الأولى لكتيبة الفراعنة في نوفمبر 2004، ليحجز مكانا أساسيا في هجوم منتخب مصر لسنوات كثيرة توج خلالها بلقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية في أعوام 2006 بالقاهرة وغانا عام 2008 وأنجولا عام 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والأب الروحي لعماد متعب حيث خاض "ملك بلس 90" 72 مباراة بقميص منتخب مصر سجل خلالها 29 هدفا.

وعلي صعيد منتخب الشباب كان "متعب" أحد نجوم الجيل الذهبي للفراعنة الصغار الحاصل على لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في 2003 وحقق خلالها لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف كما شارك عماد متعب مع منتخب الشباب في كأس العالم التي أقيمت بالإمارات عام 2003 تحت قيادة المدير الفني السابق للمنتخب الشباب حسن شحاتة.، كما شارك في أولمبياد لندن 2012 مع المنتخب الأولمبي.

تجارب احترافية "متواضعة"

خاض عماد متعب عدد من التجارب الاحترافية لم تكن موفقة عام 2010 حيث انضم لنادي ستاندرليج البلجيكي لكنه لم يستمر طويلا وفسخ عقده دون مشاركة في أي مباراة.

وفي عام 2008 خاض متعب تجربه احترافية في نادي اتحاد جده السعودي لمدة موسم واحد سجل خلاله 13 هدفا فى 24 مباراة بجميع البطولات التي لعب فيها مع العميد ليحتل المركز الثالث فى قائمة هدافى الدوري السعودى.

كما نجح عماد متعب في التتويج مع عميد الأندية السعودية بلقب الدوري قبل أن يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة اتحاد جدة مع الجزيرة الإماراتي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا ليودع الملاعب السعودية ويعود للأهلى بعدها.

كما خاض تجربة أخرى في الدوري السعودي من بوابة نادي التعاون في 2018 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وخاض 9 مباريات ولكنه لم يتمكن من تسجيل أي أهداف قبل أن يرحل بنهاية الموسم.

انضمام متعب لنادي ستاندرليج البلجيكي متعب مع التعاون السعودي إصابة متعب بالرباط الصليبي مع اتحاد جدة.

اعتزال عماد متعب

وفي شهر يوليو 2018 أعلن عماد متعب اعتزال الساحرة المستديرة نهائيا بعد مشوار حافل بالإنجازات والبطولات مع الكرة المصرية، واتجه للعمل الإعلامى.