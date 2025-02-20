قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر بـ414 سهمًا بزيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا رقم 429 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا فى زيادة رأس مال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,140,000 يورو.

في سياق آخر التقى الرئيس السيسي، اليوم في العاصمة الإسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

