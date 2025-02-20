تجمهر الفلسطينيين خلال تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة

كشف بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة تتعرض لمنخفض جوي وبارد إذ تهطل الأمطار في خان يونس، إلا أن العائلات الفلسطينية حاضرة في مشهد تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفلسطينيين تجمهروا في مكان التسليم منذ ساعات معلنين اتحادهم رافضين كافة المجازر بحقهم وأنهم متشبثون بأرضهم.

وتابع: "الأعداد الكبيرة من عناصر المقاومة باختلاف أذرعها جاءت لإتمام مراسم تسليم الجثامين الأربعة، وجاءوا بكامل عددهم وأسلحتهم، إلا أن معظم العناصر يحملون أسلحة إسرائيلية حصلوا عليها خلال عمليات العدوان الإسرائيلي".

وواصل: "الجثامين سيتم تسليمها في محيط منازل تعرضت للدمار بفعل القصف الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل المحتجزين".

وأوضح جبر، أن حماس أكدت خلال ساحة تسليم المحتجزين الأربعة أن الاحتلال هو مَن قتل محتجزيه وكتبها بعدة لغات من خلال لافتات رفعتها عناصر المقاومة.