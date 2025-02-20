بالفيديو.. وزير الخارجية: زيارة الرئيس لإسبانيا تأتي في توقيت شديد الخصوصية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن دائما العلاقات المصرية الإسبانية لها رونق ولها طبيعة خاصة جدا، موضحًا أن هذه الزيارة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد تأتي في ظل توقيت شديد الخصوصية، خاصة في ضوء ما يشهده الإقليم من اضطرابات ومن نزاعات ومن أزمات.

وشدد «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن هذه الزيارة الحالية تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الإسبانية من تطور كبير ونقلة نوعية تحدث في هذه العلاقات، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا تضمَّنت العديد من الفعاليات المهمة التي تعكس مدى دفء هذه العلاقة بين البلدين الصديقين.