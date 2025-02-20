لمعرفة منافسه.. المصري البورسعيدي يترقب قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية

يترقب الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني اليوم الخميس، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

حيث تنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، قرعة بطولة كأس الكونفدرالية، وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أنه سيتم بث القرعة من استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتأهلت أندية الزمالك والمصري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظر المصري مواجهة فريق من الثلاثة المتصدرين لمجموعاتهم وهم، سيمبا التنزاني، متصدر المجموعة الأولى، نهضة بركان المغربي، متصدر المجموعة الثانية، واتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الثالثة.

وكان قد تأهل المصري البورسعيدي، برصيد 9 نقاط فيما تأهل فريق الزمالك برصيد 14 نقطة في المجموعة الرابعة.

الأندية المتأهلة كأس الكونفدرالية الإفريقية:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني وشباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي وستيلينبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري وأسيك الإيفواري

المجموعة الرابعة: الزمالك والمصري البورسعيدي