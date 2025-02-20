مصرع موظف بـ"ثقافة أسوان" أثناء مشاركته في تجهيزات تعامد الشمس بأبو سمبل

لقى موظف بفرع ثقافة أسوان، مصرعه أثناء تواجده فى مدينة أبو سمبل للمشاركة فى التجهيزات الخاصة باحتفالية تعامد الشمس جنوب أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مستشفى أبو سمبل الدولى، يفيد بوصول جثة موظف بفرع ثقافة أسوان، يدعى: "عبد المحسن حسانين" أثناء محاولة إسعافه من حادث تعرضه للغرق فى ترعة الشيخ زايد بمنطقة توشكى.

انزلقت قدماه فى ترعة الشيخ زايد وسقط فيها غريقا

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتوفى سافر لمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، للمشاركة فى التجهيزات الخاصة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون والذى يقام على هامش تعامد الشمس بأبو سمبل، وأثناء تواجده بمنطقة توشكى، انزلقت قدماه فى ترعة الشيخ زايد وسقط فيها غريقا، وحاول الأهالى إنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.