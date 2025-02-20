الجماهير المصرية تترقب.. 5 معلومات عن قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

تترقب جماهير الكرة المصرية قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية والتي تجرى اليوم الخميس لتحديد أطراف دور الـ8 في البطولتين.

وتقام قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة كأس الكونفدرالية مساء اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة بحضور 4 أساطير سابقين في كرة القدم الأفريقية هم النجم الجزائري رابح ماجر، وصخرة الدفاع المصري وائل جمعة، والزامبي رينفورد كالابا، والكونغولي الديمقراطي بن مالانجو.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

ويترقب الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز قرعة ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا بعد تأهلهما في المركز الثاني من دور المجموعات.

وتنتظر الأهلي مواجهة عربية خالصة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة وسيواجه المارد الأحمر مع أحد متصدري المجموعات الأخرى وهم الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي أو الترجي التونسي.

أما فريق بيراميدز الذي يشارك للمرة الأولى في هذه المرحلة الاقصائية من دوري أبطال أفريقيا، فسيلتقي بأحد الفرق الثلاثة أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي أو الهلال السوداني أو الجيش الملكي المغربي.

قرعة الكونفدرالية الأفريقية

وتأهل الثنائي المصري، الزمالك "حامل اللقب" والمصري البورسعيدي إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ونجح الزمالك في تصدر المجموعة بينما حل الفريق البورسعيدي في المركز الثاني.

وسيواجه الزمالك حامل لقب النسخة الماضية، أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات وهي شباب قسنطينة الجزائري، ستيلينبوش الجنوب أفريقي أو أسيك ميموزا الإيفواري.

سيواجه المصري، وصيف أحد الأندية القوية مثل اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي، أو سيمبا التنزاني.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفقدارلية بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، حيث تبدأ مراسم سحب قرعة دور الثمانية في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل قناة بي إن سبورتس الإخبارية مراسم قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية على القنوات المفتوحة.

أندية قرعة دوري أبطال أفريقيا

ضمت قائمة الفرق المتأهلة لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا كل من، الأهلي بيراميدز "مصر"، الهلال "السودان"، الجيش الملكي "المغرب"، الترجي التونسي "تونس"، ماميلودي صن داونز، أورلاندو بيراتس "جنوب أفريقيا"، مولودية الجزائر "الجزائر".

أندية قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتأهل 8 فرق للدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هم، الزمالك والمصري البورسعيدي "مصر" أسيك ميموزا "كوت ديفوار"، الرياضي القسنطيني اتحاد العاصمة "الجزائر" نهضة بركان "المغرب"، سيمبا "تنزانيا"، ستيلينبوش "جنوب أفريقيا".