الصين تحث الإدارة السورية الجديدة على استجابة فاعلة لملف مكافحة الإرهاب

حثت الصين الإدارة السورية الجديدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الإرهاب والاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي في هذا الشأن، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوة جياكون، خلال مؤتمر صحفي .

وأكد المتحدث أن سوريا مطالبة بمعارضة الإرهاب والقوى المتطرفة بجميع أشكالها، مشيرًا إلى وجود رأي دولي سائد بعدم توفر الظروف المناسبة لرفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بموجب القرار 1267 على جماعات سورية وأعضائها الرئيسيين.

كما أوضح أن الصين تبدي تحفظًا شديدًا حيال هذا الأمر، داعيًا الحكومة السورية الجديدة إلى تبني خطوات عملية لمعالجة هذه المخاوف بجدية.