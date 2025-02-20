تنطلق غدًا.. تفاصيل مباريات منتخب الكرة النسائية في أمم إفريقيا

يواجه غدًا الجمعة الموافق 21 فبراير المنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان جاد المدير الفني، نظيره منتخب رواندا، في مباراة الذهاب بالدور الأول من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وذلك بملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي بالعاصمة الرواندية.

موعد مباراة منتخب الكرة النسائية أمام رواندا

تقام المباراة في الثالثة عصر يوم 21 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم 25 بالشهر ذاته، في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكانت قد وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر أول أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات إفريقيا لكأس الأمم الإفريقية للسيدات- المغرب ٢٠٢٥.

لاعبات منتخب الكرة النسائية

ويضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

ويترأس البعثة الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

حكام مباراة منتخب الكرة النسائية أمام رواندا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" إدارة مباراة الذهاب بين منتخبي رواندا و مصر فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم النسائية التى تستضيفها المغرب العام المقبل إلى طاقم حكام ليبيرى.

يضم الطاقم سيلفينا ويلما جارنيت حكمة ساحة، هانا ليديا موسى و تريسى تشا مساعدتان ، احب تو ويهى حكمة رابعة، والمراقب ليسيا مونساومى من موريشيوس.

تفاصيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات

تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 هي مسابقة كرة قدم للسيدات ستحدد الفرق الـ11 التي ستنضم إلى المغرب المضيف المتأهل تلقائيًا في بطولة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات الإفريقية في فبراير 2025، وتقام بنظام جولتين.

وفي الجولة الأولى، تلعب الفرق الـ32 المصنفة في المركز السابع وما دونه مباريات ذهاب وإياب من مباراتين .

ويتأهل الفائزون الستة عشر إلى الجولة الثانية، حيث سينضم إليهم الفرق الستة التي حصلت على إعفاء من الدور الأول.

ويتأهل الفائزون في مباريات الدور الثاني الـ11 ذهابًا وإيابًا إلى البطولة النهائية في المغرب.

كسر التعادل

إذا كانت النتيجة الإجمالية متعادلة بعد مباراة الإياب، فسيتم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض ، وإذا استمرت التعادلات، فسيتم لعب ركلات الترجيح (لا يوجد وقت إضافي).

كانت جميع فرق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البالغ عددها 53 مؤهلة لدخول المسابقة؛ ومع ذلك، باستثناء المغرب، الذي تأهل تلقائيًا كمضيف للبطولة النهائية، سجل 38 فريقًا للبطولة التأهيلية.

كما حصلت الفرق الستة الأعلى تصنيفًا بناءً على تصنيفات الفيفا على إعفاء من الدور الثاني. في الجولة الأولى، يتم تقسيم الفرق إلى 16 فريقًا أعلى تصنيفًا و16 فريقًا أقل تصنيفًا.