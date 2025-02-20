وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، عددًا من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب بلال النحال، والنائب علي أحمد، والنائب عزيز سابق، والنائب محمود الشامي، والنائب محمد الرفاعي، والنائب باسم حجازي، والنائب هاني خضر، والنائب إبراهيم الديب، والنائبة مروة هاشم، والنائبة هويدا غانم أعضاء مجلس النواب، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى على الترع، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة.

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص تغطية أجزاء من بعض الترع (مليج الغربية - الميه - زوالة - البلد العمومية)، حيث استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيراً إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية.

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إحلال وتجديد وإنشاء بعض الكباري (كوبري قرية الخادمية على ترعة الزاوية - كوبري مدخل قرية إسحاق على ترعة الزاوية - كوبري على ترعة المفروزة الغربية - انشاء كوبري على بحر الغابات - كوبري على ترعه ام وردة - كوبري مشاه على ترعة قنبة)، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بأحد الزمامات، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة هيئة الصرف بسرعة بحث هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها .

وتم أيضا مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص تخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذه الطلبات طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك.