الصين: لا لتهميش غزة وحل الدولتين هو الضمان الوحيد لحقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قو جياكون، خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية وانغ يي شدد في الأمم المتحدة على ضرورة عدم تهميش الصراع في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بمزيد من الاهتمام بهذه القضية.

وشددت الصين على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بفعالية، واستمرار المفاوضات بموقف بناء، مع التأكيد على مبدأ "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين" لإدارة غزة بعد الحرب، بما يضمن إعادة إعمارها بيد أبنائها.

ودعت بكين إلى العودة إلى حل الدولتين كمسار نهائي لإنهاء الأزمة، بما يحقق التعايش السلمي والتنمية المشتركة لفلسطين وإسرائيل.

كما أكدت على ضرورة تكثيف الدعم الدولي لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وفي هذا الإطار، قدمت الحكومة الصينية مساعدات إنسانية عاجلة عبر الأردن، تشمل 60 ألف طرد غذائي، حيث تم شحن الدفعة الأولى منها والمقدرة بـ12 ألف طرد.

وأكدت الصين التزامها، بصفتها قوة دولية مسؤولة، بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.