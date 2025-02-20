سؤال برلماني لوزير الكهرباء بشأن استغلال مخلفات البيئة في إنتاج الطاقة

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن فكرة استغلال مخلفات البيئة والتعاون مع وزارة البيئة لاستخدام المخلفات تحت الضغط والرمال السخنة في إنتاج الطاقة، وذلك بعد توقيع وزير الكهرباء اتفاقية إنشاء طاقة رياح بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية.

وأشارت متى في سؤالها إلى أنه أصبح الآن لدينا مشروع الطاقة المتجددة من خلال استخدام الرياح، بعد توقيع وزير الكهرباء اتفاقية إنشاء طاقة رياح بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استغلال مخلفات البيئة في إنتاج الطاقة أمر متوفر في مصر، خاصة وأننا لدينا يوميا أطنان من المخلفات غير المستغلة.

وطالبت وزارتي البيئة والكهرباء بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، بإنشاء محطات توليد الكهرباء من الرياح بجانب المجمعات السكنية والصناعية بتكلفة بسيطة لتوفيرها للمصانع والمجمعات السكنية القريبة لها، وسيكون بتعريفة أقل في السعر توفيرا للمصانع وكل جيرانها من المناطق الخدمية.