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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة "الأهلي والزمالك".. الكاف يسحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

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تترقب الأندية المصرية مساء اليوم الخميس، قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بمشاركة الرباعي الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال، والزمالك والمصري بالكونفدرالية.

موعد ومكان قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية

وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن القرعة ستجرى اليوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، وسيتم بثها من استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

كما أوضح "كاف" أن قرعة كأس الكونفدرالية ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن تُسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأندية المصرية في ربع النهائي

وتأهلت أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري إلى الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الفرق المتأهلة

دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني ومولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي المغربي وماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والأهلي المصري

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي وبيراميدز المصري

 

كأس الكونفدرالية الإفريقية:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني وشباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي وستيلينبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري وأسيك الإيفواري

المجموعة الرابعة: الزمالك والمصري البورسعيدي

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