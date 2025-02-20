اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 6 دعاوى مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم.