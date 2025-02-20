استئناف كروان مشاكل على حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة اليوم

تنظر محكمة مستأنف الأميرية، اليوم الخميس، جلسة استئناف التيك توكر كروان مشاكل، على حبسه شهرين في اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن واقعة مياه شرب أسوان.

كانت محكمة جنح الأميرية قد أصدرت حكمًا في وقت سابق، يقضي بحبس "كروان مشاكل" لمدة شهرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بمياه النيل في أسوان.

وتضمنت الأخبار التي نشرها المتهم تحذيرًا من عدم الشرب من مياه النيل في أسوان، وهو ما أثار الجدل، حيث أشار إلى وجود مخاطر صحية تتعلق بهذه المياه، وهو ما تم نفيه لاحقًا من قبل الجهات المعنية.

وفي الجلسة السابقة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الاستئناف، لحضور المتهم، حيث يُنتظر أن يوضح الدفاع عن المتهم مدى صحة ما نشره، فيما إذا كان قد وقع في خطأ غير متعمد أو إذا كان هناك قصد في نشر هذه المعلومات التي أثير حولها الجدل.