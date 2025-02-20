"المركزي للزراعة العضوية" يجري تجارب حقلية لتقييم فاعلية المبيدات الحيوية في مكافحة النيماتودا

بدأ المعمل المركزى للزراعة العضوية، أولى التجارب الحقلية لتقييم فاعلية المبيدات الحيوية فى مكافحة النيماتودا الممرضة للنبات تحت إشراف نخبة من أساتذة المعمل المركزي للزراعة العضوية.

وتأتى هذه التجارب فى إطار الجهود المبذولة من قبل المعمل المركزى للزراعة العضوية إلى توفير حلول طبيعية وآمنة للمزارعين، من خلال تسجيل المبيدات الحيوية والعضوية لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية.

يذكر أن النيماتودا الممرضة للنبات تعد من أخطر الآفات التى تهدد المحاصيل الزراعية المختلفة، حيث تؤثر سلبا على نمو النباتات وإنتاجيتها ومن هنا تمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تطوير حلول طبيعية مبتكرة لمكافحتها دون الإضرار بالبيئة أو صحة الإنسان.

تشمل التجارب تقييم كفاءة المبيد الحيوى تحت ظروف زراعية مختلفة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمزارعين المهتمين بالزراعة العضوية.

كما سيتم متابعة تأثيره على صحة التربة والكائنات الدقيقة المفيدة فى التربة والتى تلعب دورا أساسيا فى التوازن البيئى.

وأكد الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية فى مكافحة الأمراض النيماتودية تحت نظم الزراعة العضوية بما يواكب التوجه العالمى نحو تقليل التأثيرات البيئية والسلبية للزراعة التقليدية، كما يتوقع أن تسهم نتائج مثل هذه التجارب فى تقديم توصيات فعالة للمزارعين وتعزيز تطبيق المبيدات الحيوية كبديل آمن فى نظم الإنتاج العضوى.

وأشار القائمون على التجربة إلى أنه سيتم جمع البيانات وتحليلها وذلك باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة النتائج واستخلاص التوصيات المناسبة بما يساهم فى رفع جودة المدخل الزراعى العضوى والتوسع فى هذا القطاع الهام من أجل مستقبل أفضل.

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