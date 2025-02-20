البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس ووفد من المجلس في المقر البابوي بالقاهرة.

ضم الوفد الأمين العام الفخري د. جرجس صالح، الأمين العام المشارك القس د. رفعت فكري، مسؤولة الإعلام ومنسقة العلاقات الكنسية والإعلامية في المجلس ليا عادل معماري.

حضر اللقاء الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا تواضروس الثاني، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا، والمهندس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا.

دار الحوار أثناء اللقاء عن أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية والتطلعات المستقبلية وسط التحديات الراهنة.

وقدم الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس، لقداسة البابا تواضروس الثاني شعار "السنة الخمسين" للمجلس.

بدوره، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا تقديرية للأمين العام ووفد المجلس.