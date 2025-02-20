إعلام فلسطيني: استعدادات لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أنه تم بدأ استعدادات تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لاستلام جثامين المحتجزين الأربعة من نقطة واحدة جنوبي قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد جرادات، وهشام جرادات خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

كما اعتقل الاحتلال 4 شبان خلال اقتحام قرية ترمسعيا شمال رام الله، حيث قام الاحتلال باقتحام منازل الشبان وتفتيشها وتنفيذ الاعتقال.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الوطني بمدينة نابلس عقب اقتحام مدينة نابلس بعد وقت قصير من انسحابها منها.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه الطبية استلمت إصابة من قوات الاحتلال لشاب 24 عامًا على بوابة نزلة عيسى شمال طولكرم.

ومع استمرار الاحتلال في تنفيذ اقتحاماته وتفتيشه لمنازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عمار عودة، منفذ عملية "حولون" في مدينة سلفيت، تمهيدًا لهدمه.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب جرّاء اعتداء الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس.