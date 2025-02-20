منخفض جوي شديد البرودة وكتل هوائية من أوروبا تضرب مصر حتى الأسبوع المقبل.. «الأرصاد»: العظمى 15 درجة والصغرى 8 درجات.. وخبراء يوضحون أسباب التقلبات الجوية ويناشدون بارتداء الملابس الثقيلة

تزامنًا مع الأسبوع الثاني من شهر أمشير، تشهد البلاد منذ أمس الأربعاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، تقلبات جوية شديدة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، محذرة من طقس أوروبي بارد جدًا وحالة من عدم الاستقرار والاضطرابات الجوية، ستؤثر على معظم أنحاء الجمهورية بدءًا من غدًا الجمعة.

تتوقع الهيئة، انخفاض في درجات الحرارة على كافة المدن والمحافظات، وتصل درجة الحرارة إلى حوالي 16 درجة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل، وتنخفض بنحو 8 درجات مع بداية المساء، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال ساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس اليوم الخميس

تصل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى إلى العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية، مع احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس، اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و4 أمتار، وتصل سرعة الرياح إلى حوالي 40-60 كم/ساعة.

حالة الطقس منذ غدًا الجمعة حتى الثلاثاء المقبل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجويد، وجود موجة باردة نهاراً، شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة بدايةً من غدًا الجمعة 21 فبراير، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تتوافر فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

توضح الهيئة، أن درجة الحرارة تصل العظمى في القاهرة إلى 16 درجة مئوية يومي السبت والأحد، بينما تنخفض الصغرى إلى 12 درجة ليلًا، مشيرةً إلى أن هذا التراجع سيصاحبه نشاط في الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.

تغير حالة الطقس

يبدأ تغير حالة الطقس بتوغل الهواء البارد إلي شمال الجمهورية، اعتباراً من غدًا الجمعة، وعلي مدار الأسبوع المقبل، تتعمق كتلة هوائية قطبية المصدر على أغلب أنحاء الجمهورية تعمل على تراجع درجات الحرارة العظمى والصغري بشكل ملحوظ.

يشهد البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل الشمالية المصرية اضطرابًا ملحوظًا، اعتباراً من اليوم الخميس، وعلى مدار الأسبوع المقبل، حيث يصبح غير صالح لأعمال الصيد والملاحة البحرية، وحذرت خرائط الطقس من نشاط الرياح السطحية على النصف الشمالي من الجمهورية يصاحبها هبات قوية للرياح، مع إثارة الرمال والأتربة على شمال ووسط الصعيد.

نصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لتجنب البرودة الشديدة، والإكثار من شرب السوائل الدافئة للحفاظ على دفء الجسم، وتوخي الحذر من حالة الطقس، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وإحكام غلق النوافذ جيدا خلال ساعات الليل لنشاط الرياح على كافة الأنحاء.

منخفض قادم

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه هناك منخفض حراري جديد يسيطر على الجمهورية بداية من غدًا الجمعة، حيث تندفع كتلة هوائية شديدة البرودة مع كميات كبيرة من الرطوبة، وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، موضحًا أنه من وجود منخفض حراري دافيء في السودان وجنوب الصحراء والجزيرة العربية يسبب حالة من عدم الاستقرار وجذب كميات ضخمة من التيارات الهوائية شديدة البرودة من شمال أوروبا.

انخفاض شديد لدرجات الحرارة

يتابع «فهيم»، أنه هناك منخفض قادم من أوروبا إلى مصر بواسطة إيطاليا واليونان يسبب في انخفاض حاد بدرجات الحرارة طوال الأسبوع القادم، محذرًا من نشاط كبير للرياح الشمالية الباردة، تبدأ من غدًا الجمعة وتزداد السبت لتشمل أجزاء كبيرة من الجمهورية لتتجاوز سرعات الرياح 40-55 كم / ساعة، فقد تصل درجات الحرارة ليلًا لنحو 5: 6 درجات مئوية، على مناطق كثيرة من الجمهورية، مع استمرار سيطرة الكتلة الباردة طوال الأسبوع القادم لتعود أجواء شهر " طوبة " مرة اخرى، مما قد يسبب آثار سلبية على أشجار الفاكهة بالتحديد.

طقس شديد البرودة خلال هذا الأسبوع

كما تقول الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستتعرض لأول مرة في شتاء 2025 إلى أسبوع من الطقس شديد البرودة، لم نشهد مثله منذ بداية الموسم، ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار ما بين 15 و 16 درجة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات المساء لتصل لنحو 9 درجات مئوية، ما سيؤدي إلى طقس قارص البرودة، خاصةً في المحافظات والمدن ذات الطبيعة الجبلية أو ذات الظهير الصحراوي.

أسباب انخفاض درجات الحرارة

تضيف «الدكتورة منار»، أن التغيرات الجوية تعود إلى عدة عوامل، منها وجود منخفض جوي شديد البرودة متعمق في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب شرق أوروبا، منخفضة في قيم حرارتها، وشديدة البرودة بشكل ملحوظ، ونشاط الرياح الشمالية، التي تختلف سرعتها من مكان لآخر، مما يزيد من تأثير انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على جميع الأنحاء، موضحة أن البلاد ستتعرض لموجة باردة قوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

نصح الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.